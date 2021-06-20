Опубликовано видео с места самоубийства полицейского у посольства Туркмении

Видеозапись с места смерти офицера полиции у посольства Туркмении в Москве была опубликована в социальной сети TikTok.

На кадрах видно, как двое полицейских вскрывают дверь пункта постовой охраны, где было найдено тело погибшего.

Ранее стало известно, что старший лейтенант полиции, который находился на дежурстве у здания посольства, покончил с собой. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, получившие сообщение о ранении офицера. Прибыв к посольству, они обнаружили тело полицейского.

По факту произошедшего была начата проверка, выясняются обстоятельства случившегося.