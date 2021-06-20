Гинцбург заявил, что «Спутник V» защищает от всех известных штаммов коронавируса

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Антитела, которые получаются в результате использования «Спутника V», защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом» — сказал он.

Также Гинцбург отметил, что индийский штамм «злее» уханьского.

Ранее он назвал противопоказания для вакцинации «Спутником V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».