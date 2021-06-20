В Карачаево-Черкесии во время незаконного рафтинга погибли два туриста

В Карачаево-Черкесии незарегистрированная группа из 14 туристов отправилась на сплав по реке, катамараны перевернулись, из-за чего два человека погибли. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по региону.

«Следственным отделом по городу Карачаевск следственного управления СК РФ по КЧР возбуждено уголовное дело по факту смерти двух туристов в результате происшествия на воде в районе аула Учкулан по ч. 3 ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, неизвестные, нарушив законодательство, организовали оказание услуг по рафтингу, что не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящий момент идет разбирательство, устанавливаются виновные и проводятся экспертизы.

Ранее надувная лодка с группой туристов опрокинулась на реке в Хабаровском крае, погибла женщина. Ее тело из-под залома достали местные рыбаки. Остальные туристы сейчас в безопасности, сообщили в прокуратуре.