В воскресенье в Москве ожидается до +32°C и ясная погода

В воскресенье в Москве температура воздуха может подняться до +32°C градусов, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России.

Максимальная температура в столице составит от +30°C до +32°C. Юго-западный ветер разовьет скорость 3-8 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет порядка 40%.

В Москве также объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об «опасном солнце» в последнюю неделю июня.

Для метеочувствительных людей с различными заболеваниями солнечная жаркая погода с пониженным содержанием кислорода в воздухе и повышенным давлением может оказать нагрузку на организм. Им советуют избегать длительного пребывания на воздухе, особенно днем. Также рекомендуется соблюдать питьевой режим, поддерживать организм назначенными лекарствами.