Число пропавших без вести и пострадавших в Ялте увеличилось

В Ялте, после подтопления, случившегося в результате сильных ливней, увеличилось количество пропавших без вести и пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на главу местной администрации Янину Павленко.

«24 [пострадавших], двое пропавших без вести и один погибший. [Туристов] нет, и травмы легкие все», — заявила Павленко.

Ранее глава Крыма Аксенов назвал ущерб от подтоплений в Ялте.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению более 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города. Сообщалось, что в городе выпало более 135 мм осадков. Последний раз такая ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.