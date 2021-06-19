Пожар на складе с пиротехникой в центре Москвы потушен

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Пожар на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в центре Москвы полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Как сообщили в ведомстве, возгорание было ликвидировано в 21.29 мск.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что при пожаре пострадали трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники. Один из этих пожарных был госпитализирован.

Пожар случился днем 19 июня на складе с пиротехникой, расположенном по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4. Огонь распространился на 500 кв. м. По информации экстренных служб, были зафиксированы множественные взрывы петард. Причиной пожара на складе, по предварительным данным, стало замыкание электросети.