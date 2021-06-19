Для тушения пожара на складе пиротехники в центре Москвы привлекли авиацию

Для того, чтобы потушить пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы, привлечены два вертолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«Для ликвидации огня вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно», — рассказали в департаменте.

Номер сложности пожара повысили со второго до третьего. Площадь пожара в настоящее время составляет 150 кв. м. О пострадавших не сообщается.

В столичном главке МЧС сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 17.36 мск. Горящее одноэтажное здание расположено по адресу Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4.

Ранее сообщалось о том, что огонь с горящего склада уже перекинулся на соседнее здание.

Накануне похожий инцидент произошел в Ростове-на-Дону, где на одном из рынков вспыхнул пожар. Пламя охватило двухэтажный торговый павильон с пиротехникой, который привел к взрыву фейерверков.