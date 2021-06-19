В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокой температуры 20 июня.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать с 12.00 до 20.00 воскресенья. В это время температура воздуха будет +30... +32°C.

В Подмосковье в указанные период объявлен «желтый» уровень погодной опасности, воздух прогреется до +28... +33°C.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о рекордной жаре в конце июня в Москве. По его словам, 23 июня температура воздуха достигнет пика: в вечернее время воздух прогреется до +19... +21°C, а днем — до +33... +35°C.