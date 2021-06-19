Путин предупредил о попадании России в демографическую яму

Президент России Владимир Путин предупредил, что в настоящее время страна попадает в демографическую яму. Об этом глава государства заявил, выступая на XX съезде партии «Единая Россия».

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Чтобы переломить негативные тенденции, нам нужно сфокусировать на этой цели все наши усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей, понимая, что благополучная, крепкая семья с детьми — это и есть будущее России», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что поддержка семей с детьми является одним из важнейших приоритетов «Единой России». Глава государства напомнил, что партия последовательно выстраивает целую линейку адресных мер помощи таким семьям.

«С 1 июля, как вы знаете, начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях <...> предусмотрена и помощь будущим мамам, которые находятся в сложном материальном положении, также будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребенком младше восьми лет», — рассказал президент.

Ранее Путин заявил, что выплату по 10 тыс. руб. на ребенка должны получить и те семьи, где дети пошли в школу с шести лет.