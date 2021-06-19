В СНБО Украины заявили, что российскими магазинами занимаются спецслужбы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что спецслужбы России имеют отношение к открытию в городе Николаеве российской сети дискаунтеров «Светофор» и других магазинов, разбросанных на украинской территории. Об этом сообщает kp.ru.

Данилов поклялся, что на территории его страны сети супермаркетов российской компании не будет. Так, секретарь отметил, что операция российских спецслужб по открытию дискаунтеров на территории Украины провалилась.

Кроме того, Данилов пошутил относительно потопов в Ялте и Керчи.

«Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать, — сказал он.

Накануне СНБО ввел санкции против шести физических и четырех юридических лиц, причастных, по данным ведомства, к разработке вируса «Петя».