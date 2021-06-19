14 человек пострадали при ДТП с автобусом на Кубани
Анна Светлова
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14 человек доставлены в больницы после дорожно-транспортного происшествия с перевернувшимся в Краснодарском крае рейсовым автобусом. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Утром в субботу, 19 июня, столкнулись автомобиль и рейсовый автобус, который в результате съехал в кювет и опрокинулся на крышу. В салоне автобуса находились 32 человека.
Согласно предварительной информации, ДТП с рейсовым автобусом ПАЗ сообщением Черный Ерик — Славянск-на-Кубани произошел на 21-м км автодороги «Славянск — Петровская».
Ранее шесть военных пострадали при ДТП в Неманском городском округе в Калининградской области.
До этого в абхазском городе Гагра автомобиль с российскими туристами попал в ДТП.
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