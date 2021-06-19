14 человек пострадали при ДТП с автобусом на Кубани

14 человек доставлены в больницы после дорожно-транспортного происшествия с перевернувшимся в Краснодарском крае рейсовым автобусом. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Утром в субботу, 19 июня, столкнулись автомобиль и рейсовый автобус, который в результате съехал в кювет и опрокинулся на крышу. В салоне автобуса находились 32 человека.

Согласно предварительной информации, ДТП с рейсовым автобусом ПАЗ сообщением Черный Ерик — Славянск-на-Кубани произошел на 21-м км автодороги «Славянск — Петровская».

Ранее шесть военных пострадали при ДТП в Неманском городском округе в Калининградской области.

До этого в абхазском городе Гагра автомобиль с российскими туристами попал в ДТП.