Россиянин оформил инвалидность и получил свыше 600 тысяч рублей выплат

Жителя Приморья заподозрили в незаконном оформлении инвалидности и получении более 618,5 тысячи рублей выплат. В результате начата проверка, сообщается на официальном сайте СК России по региону.

Как установили следователи, в июне 2015 года подозреваемый незаконно оформил себе инвалидность III группы, предоставив документы о назначении ему страховой пенсии по инвалидности в отделение Пенсионного фонда России. При этом знакомый фигуранта дела помог ему оформить фальшивые медицинские документы за деньги.

«На основании предоставленных документов подозреваемому ежемесячно на расчетный счет поступал безналичный денежный перевод, которым он распоряжался по своему усмотрению», — уточнили в ведомстве.

В Следственном комитете добавили, что с помощью этой преступной схемы мужчина каждый год предоставлял документы, нужные для права на пенсию по инвалидности.

Подозреваемым является 48-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

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