В Башкирии вводятся ограничения для граждан, не привитых от COVID-19

Власти Башкирии ввели ограничения, согласно которым приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях жители смогут только после вакцинации, либо с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.

Также жители Башкирии могут предоставить справку о прохождении вакцинации против COVID-19 только одним компонентом вакцины или справку о наличии противопоказаний к вакцинации против коронавируса.

С 22 июня такое требование распространится на деятельность музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, которая осуществляется в закрытых помещениях, работу ночных клубов, а также на проведение массовых спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

С 29 июня ограничения повлияют на сферу общественного питания (при количестве 10 и более посадочных мест), деятельность салонов красоты, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки.

При этом до 2 июля жители Башкирии должны воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе площадей, парков, скверов, аллей.

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