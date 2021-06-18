В Москве запись на вакцинацию от COVID-19 выросла в 4 раза

За последние сутки в Москве на вакцинацию от коронавируса записалось в четыре раза больше людей, чем неделей ранее. Об этом сообщила РИА «Новости» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За день на прививку записались почти 42 тыс. жителей Москвы. Важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. Это говорит о том, что они понимают серьезность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку», — заявила Ракова.

Она подчеркнула, что вакцинация «критически важна» в сложившейся эпидемиологической ситуации. По предварительной записи сделать прививку от коронавируса в Москве может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно. До этого срока приостановлена работа фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков, а также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке. Общепиту с 23.00 до 6.00 разрешено работать на вынос.

Накануне мэр столицы заявлял, что столица накопила опыт борьбы с коронавирусом, но бесконечно перепрофилировать места для больных COVID-19 невозможно. По его словам, Москва находится «на пороге» временных, но жестких ограничений из-за резкого увеличения числа зараженных.