В Москве в пятницу ожидается до +29°С

Синоптики пообещали, что в Москве в пятницу, 18 июня, будет до +29°С. В столице будет ясно, без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +27...+29°С. Ожидается ветер переменных направлений 2-7 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +14...+16°С. Подует слабый ветер.

Атмосферное давление днем составит 757 мм рт. ст., а ночью — 756 мм рт. ст.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о рекордной жаре в конце июня.