В ходе стрельбы в Аризоне 12 человек получили ранения, один погиб

Мужчина в пригороде американского города Финикс, штат Аризона, из ружья выстрелил в несколько человек — по всей видимости, наугад, в результате чего один человек погиб, еще 12 получили ранения. Об этом сообщает телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.

Отмечается, что стрельба была зафиксирована недалеко от города минимум в восьми разных местах. Все инциденты произошли в течение полутора часов. Пока неясно, связаны ли они между собой.

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе. Его личность пока не была установлена, как и мотив, но правоохранители полагают, что он действовал в одиночку.

Отмечается, что огнестрельные ранения получили четыре человека, один из них погиб. Еще девять получили различные травмы.

Ранее сообщалось, что в Техасе при перестрелке пострадали 12 человек.