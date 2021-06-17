Уровень воды в реке Амур вызывает опасения у хабаровских властей

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что уровень воды в реке Амур вызывает опасение. Его слова приводит ТАСС.

«Уровень Амура у нас вызывает опасения и тревогу. Прогноз неблагоприятный, ожидаются сбросы на Бурейской и Зейской гидроэлектростанциях — это может серьезно осложнить ситуацию», — доложил он президенту России Владимиру Путину.

При этом Дегтярев отметил, что с природными пожарами ситуация обстоит лучше. Сейчас на территории региона только один лесной пожар в труднодоступном районе на севере.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области уровень воды в реке Ия поднялся выше критической отметки. В 2019 году эта река затопила город Тулун, в результате было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек, умерли 26.