В Турции призвали Европу нарастить оборонный потенциал

Европа должна увеличить собственный оборонный потенциал, иначе рискует оказаться в зависимости от различных держав и центров притяжения. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью каналу Al Jazeera.

»НАТО, безусловно, остается основной структурой сотрудничества в сфере безопасности для трансатлантического сообщества и служит интересам как Европы, так и США. Однако если между Соединенными Штатами и Европой возникнет разрыв, Европе необходимо тем или иным образом нарастить свой оборонный потенциал», — подчеркнул Фидан.

По его словам, в Европейском союзе уже предпринимаются меры в области оборонной промышленности, но этого недостаточно. Министр подчеркнул, что Великобритании, Турции и ключевым европейским странам важно провести предметные обсуждения по созданию новой системы безопасности Европы.

«Если у нас не будет коллективного потенциала безопасности в регионе, мы будем вращаться вокруг различных держав и центров притяжения. Европа может создать собственный центр силы. Если Великобритания, Турция, Франция, Германия и другие крупные европейские страны смогут принимать самостоятельные решения, нам не придется дрейфовать в сторону трансатлантического союза, Китая или России», — уточнил Федан.

До этого Турция предложила европейским странам совместно обсудить будущую структуру безопасности. Так, Фидан отметил, что НАТО в настоящее время способна эффективно функционировать, и остается ключевой платформой для сотрудничества в сфере безопасности. Однако наличие «серьезных проблем» в трансатлантическом сообществе, по его мнению, указывает на изменение структуры альянса.

Ранее Франция заявила о необходимости обсудить с Россией вопросы архитектуры безопасности в Европе.