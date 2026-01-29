Менеджер Петра Яна сообщил, когда тот будет готов провести следующий бой в UFC

Менеджер Петра Яна сообщил, что боец сможет выйти на ринг в июле

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна Даниэль Рубинштейн рассказал, когда боец будет готов провести следующий поединок. Его слова приводит MMAJunkie.

«У него была небольшая операция на пояснице, с которой он вышел на бой с Мерабом. Будет готов в июле», — сказал Рубинштейн.

7 декабря 2025 года Петр Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Петр Ян рассказал, что перенес девятичасовую операцию.