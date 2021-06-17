Эксперты выяснили, дети с какими именами чаще всего попадают в неприятности

Среди детей до девяти лет чаще всего страховые случаи происходят с девочками по имени Евгения и с мальчиками по имени Макар. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование экспертов «Согласия» по личному страхованию.

Компания использует показатель «частота убытков», то есть число убытков по страхованию от несчастных случаев у застрахованных этого пола, возраста и с именем за определенный период, которое делится на число использованных полисов страхования у этих же детей за измеряемый период.

«У девочек за Женей (1,4%) следуют Кристины (1,3%). Эвелины попадают в неприятности реже (1,2%). У Маргариты, Екатерины и Яны частота убытков составляет 1,1%, у Миланы и Аделины – 1%», — выяснили специалисты.

У мальчиков Макар находится на первом месте (1,8%). Далее следуют Леонид (1,7%), Владислав (1,5%), Семен, Виктор и Юрий (по 1,4%).

Самыми спокойными стали девочки Ольга (0,2%), Алиса, Кира, Алена, Юлия, Татьяна, Вера, Дарья (по 0,3%) и мальчики Федор (0,3%), Данила, Богдан, Владимир, Вадим и Антон (по 0,4%).

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