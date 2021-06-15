Самолет Новокузнецк – Москва вынужденно сел в Казани из-за инфаркта у пассажира

Самолет, летевший из Новокузнецка в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани во вторник утром, 15 июня, из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает пресс-секретарь международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин, передает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчину направили в казанскую больницу.

По словам Гатауллина, в 8.22 мск лайнер продолжил движение по маршруту.

В Республиканской клинической больнице Татарстана сообщили, что инфаркт получил 66-летний пассажир – житель Кемеровской области. В настоящее время ему проводят операцию на сердце.

В конце мая пассажирский самолет А-321, который летел из Сочи, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за запаха горелой проводки.