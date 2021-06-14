Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске увеличилось до 33

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Число пострадавших в результате пожара на заправке в Новосибирске выросло до 33. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На данный момент общее число пострадавших составляет 33 человека, 20 из них госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал, что у большинства пострадавших ожоги.

В свою очередь врач новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов заявлял что все госпитализированные получили ожоговые травмы. Среди пострадавших есть один ребенок десяти лет.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших. Также была названа причина пожара на АЗС в Новосибирске.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в 18.04 по местному времени (14:04 мск) пожарные выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе, дом 60. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление, происходили взрывы газовых баллонов и емкостей с топливом.