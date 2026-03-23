В Гурьевске в результате ДТП повреждена аптека

В Гурьевске Калининградской области в результате ДТП частично разрушена аптека. Об этом передает ТАСС.

В сообщении поясняется, что после столкновения двух автомобилей, один из них вылетел на тротуар, сбил нескольких человек и влетел в стену торгового павильона, частично разрушив ее. Владелец аптеки уже начал восстанавливать снесенную стену.

Движение транспорта на месте аварии — на пересечении Калининградского шоссе и Советской улицы — затруднено. Для обеспечения движения на перекрестке работает регулировщик.

ДТП произошло около 14:10 по местному времени.

Как сообщали ранее в Минздраве региона, всего пострадали пять человек: три пешехода и оба водителя. Четверо пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести, в том числе двое несовершеннолетних.

Прокуратура Калининградской области, чтобы дать оценку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.

