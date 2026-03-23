Путин подписал закон о штрафах за отсутствие ОСАГО

Путин запретил штрафовать без полиса ОСАГО по камерам чаще раза в сутки
Водители в России смогут получить штраф за езду без полиса ОСАГО только один раз в сутки. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, текст документа опубликован на интернет-портале правовых актов.

Закон устанавливает ограничение, согласно которому водитель не получит дополнительные штрафы за передвижение на автомобиле без полиса ОСАГО, если это правонарушение уже было зарегистрировано в течение 24 часов.

Правовой акт вступил в силу со дня 23 марта.

До этого Госавтоинспекция и Банк России сообщили, что около трети автомобилей в России не имели полиса ОСАГО в последние годы.

17 марта Госдума приняла закон, который позволяет в автоматическом режиме фиксировать езду без полиса ОСАГО с помощью камер и выписывать штрафы без участия инспектора. По данным СМИ, при ежедневной фиксации сумма взысканий за месяц может достигать 150 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании машин в 2026 году.

 
