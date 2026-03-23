Роспотребнадзор подаст коллективный иск к организаторам сорванного концерта Славы

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области готовит коллективный иск к организаторам сорванного концерта певицы Славы. Об этом сообщает ТАСС.

Роспотребнадзор по Пензенской области получил множество жалоб на качество выступления певицы Славы, которое прошло 1 марта. Управление федеральной службы готовит групповой иск в защиту прав потребителей, которым отказали возвращать деньги за билеты. Присоединиться к иску можно до 30 апреля.

В марте Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

После концерта Слава оправдалась в видео у себя в соцсетях. Она заявила, что не могла стоять на ногах из-за таблеток, не могла найти в себе сил работать, однако все равно вышла на сцену.

Ранее певица Слава заявила, что окружение довело ее до нервного срыва.