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Цистерну отбросило на 300 м: последствия взрыва на АЗС в Новосибирске

В Новосибирске ликвидировали пожар на автозаправочной станции. В 18.04 по местному времени спасатели выехали на АЗС компании «Еврогаз», расположенную на Гусинобродском шоссе. Тогда сообщалось о шести пострадавших, сейчас их — более 20 человек, пятеро в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

Пожару был присвоен третий уровень сложности, он распространился на площади 1000 квадратных метров. С огнем боролись более 60 человек. На месте возгорания раздавались взрывы — при одном из них, по свидетельству очевидцев, цистерна весом в несколько тонн отлетела примерно на 300 метров.

Как заявили в «Еврогазе», возгорание произошло во время заправки одной из машин. Предварительной причиной называют выброс газа при разгрузке газовоза. Последствия взрывов на АЗС — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Рядом с местом возгорания автозаправочной станции &laquo;Еврогаз&raquo; на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, 14 июня 2021 года Рядом с местом возгорания автозаправочной станции &laquo;Еврогаз&raquo; на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ во время тушения горящей автозаправки в Новосибирске, 14 июня 2021 года Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ во время тушения горящей автозаправки в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Пожарная машина у места возгорания автозаправки, 14 июня 2021 года Пожарная машина у места возгорания автозаправки, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Пожарная машина у места возгорания автозаправочной станции &laquo;Еврогаз&raquo; на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, 14 июня 2021 года Пожарная машина у места возгорания автозаправочной станции &laquo;Еврогаз&raquo; на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, 14 июня 2021 года
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Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Рядом с местом возгорания автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ во время тушения горящей автозаправки в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Пожарная машина у места возгорания автозаправки, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Горящая автозаправка в Новосибирске, 14 июня 2021 года
Пожарная машина у места возгорания автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, 14 июня 2021 года
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