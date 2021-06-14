СК Белоруссии раскрыл статьи, по которым задержали россиянку Сапегу

Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что задержанная в Минске россиянка Софья Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в участии в массовых беспорядках.

«Но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 1 ст. 130 — это разжигание социальной вражды и розни», — рассказал Гора на брифинге.

Ранее адвокат россиянки Александр Филанович заявил, что в отношении Сапеги в Белоруссии в производстве находятся два уголовных дела. По его словам, одно дело было возбуждено 23 мая, а второе – 25 мая. При этом Филанович не уточнил суть этих уголовных дел, а также статус Сапеги по второму делу, ссылаясь на подписку о неразглашении.

23 мая Сапегу задержали в Минске вместе с ее молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Позднее в белорусском провластном Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление. Россиянку арестовали в Белоруссии на два месяца.