Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что граждане, в том числе жители Москвы, не очень активно идут на вакцинацию.

«Сейчас идет летнее время и обмен транспортными потоками между Москвой и регионами, повышенная мобильность граждан. Поэтому в связи с увеличением летних перемещений и с пренебрежением защитными мерами, которое мы наблюдаем, естественно, и происходит подъем заболеваемости», — выразил мнение ученый.

Он также добавил, что пока в стране не достигнут нужный уровень коллективного иммунитета, единственный способ защиты от заражения — строгое соблюдение профилактических мер.

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявлен 13 721 случай коронавируса, с начала пандемии — 5 222 408 заболевших. В общей сложности жертвой инфекции стал 126 801 человек, вылечились 4 809 647 человек.