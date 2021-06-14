Минобрнауки рекомендует подведомственным вузам в Москве перейти на удаленку

Минобрнауки России рекомендовало подведомственным вузам в Москве перейти на удаленное обучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры», — подчеркнули в ведомстве.

В связи с тем, что дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими, Минобрнауки в ближайшее время выпустит приказ с рекомендациями об организации обучения во время пандемии.

Ранее сообщалось, что студенты ведущих московских вузов будут сдавать сессию и проходить аттестацию в дистанционном режиме.

Нерабочие дни продлятся с 15 до 20 июня, при этом московская мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.