«Кровавая Луна»: редкое затмение продлится около часа

Полная фаза лунного затмения, во время которой спутник Земли полностью погрузится в ее тень, продлится 59 минут. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Полная теневая фаза продлится 59 минут (с 14:05 до 15:04 мск). Затмение будет недостаточно глубоким, так как Луна пройдет лишь вблизи центра земной тени. Максимальная теневая фаза затмения составит 1,156», — сообщили в планетарии.

Самым интересным будет время полной фазы спутника, которая начнется в 14:05 мск, когда Луна полностью погрузится в тень планеты. В 14:35 мск наступит максимум затмения, когда нарастающее потемнение диска Луны станет наиболее интенсивным. Во время этой фазы Луна может приобрести красный оттенок.

«Лучшие условия для наблюдения в России сложатся на Дальнем Востоке. Полную фазу затмения можно будет наблюдать в Приморском крае, Хабаровском крае, на Камчатке, Сахалине, Чукотке и в восточных районах Якутии», — уточнили астрономы.

До этого стало известно, что единственное в этом году лунное затмение «Кровавая Луна» произойдет 3 марта. Это астрономическое явление в следующий раз случится только 31 декабря 2028 года. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

