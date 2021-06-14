Гинцбург заявил, что в России циркулирует множество собственных штаммов COVID-19

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России выявлена циркуляция множества собственных штаммов коронавируса, передает ТАСС.

Он рассказал, что в стране функционирует созданная система мониторинга штаммов, которая была создана правительством на базе нескольких научных центров.

«Данные показывают, что, действительно, циркулирует очень много измененных вариантов наших собственных, не британских, не индийских», — сообщил Гинцбург.

По его словам, ученые изучают свойства данных вирусов.

Ранее Гинцбург заявил, что оригинальные варианты мутаций COVID-19 наблюдаются в Москве.

До этого заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов не исключил появление новых специфических штаммов в российской столице.