Акциониста арестовали за стрельбу на Красной площади

Художника-акциониста Петра Крисевича отправили в следственный изолятор после инцидента со стрельбой на Красной площади, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в пресс-службе.

11 июня Крисевич дважды выстрелил в воздух на Красной площади, после чего попытался инсценировать самоубийство. В результате произошедшего никто не пострадал. Самого художника и снимавшую его акцию журналистку задержали, возбуждено уголовное дело. Подробности произошедшего — в материале «Газеты.Ru».

Как заявили в полиции, акционист умышленно попытался нарушить безопасность людей.

Крисевича неоднократно задерживали после устроенных им акций. Так, в начале текущего года его доставили в отделение полиции после акции с колючей проволокой в центре столицы, а в прошлом году акционист был задержан после инсценировки собственного распятия у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке.