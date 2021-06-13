Синоптики рассказали о погоде в Москве в июле

Июль в Москве будет сухим и теплым, а в августе отклонения от нормы станут меньше, всего на градус выше нормы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос » Евгения Тишковца.

По его словам, с 13 июня температура в столице будет держаться на уровне 20-26 градусов, к следующим выходным воздух прогреется до 31 градуса.

Тишковец добавил, что на юго-западе Центральной России дефицит осадков достигнет 60-80%.

«В августе отклонения основных метеопараметров от нормы сократятся – среднемесячная температура воздуха только на 0,5-1 градус превысит многолетние показатели, а недобор небесной влаги составит не более 10-20% от положенного», — отметил он.

Ранее сообщалось, что воскресенье, 13 июня, станет самым теплым днем в Москве с начала лета. По словам Евгения Тишковца, воздух в Москве прогреется до 27 градусов. Температура воды будет держаться на уровне плюс 18 градусов. При этом нового температурного рекорда для этого дня не ожидается, отметил он.