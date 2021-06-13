В МЧС предупредили о грозе и сильном дожде в Москве

По прогнозам синоптиков Росгидромета, 13 июня в Москве ожидаются ливневой дождь, гроза, а также усиление ветра с порывами до 15 м/с. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения, избегать внезапных маневров на дороге и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Прохожим рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что воскресенье в Москве станет самым теплым днем с начала лета. По его словам, температура воздуха 13 июня поднимется до +27°C, что выше на 4°C среднестатистической нормы.

Тишковец добавил, что уже сегодня может стартовать купальный сезон, так как вода прогреется до +18°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что начало купального сезона в Москве и Подмосковье переносится из-за дождливой погоды.