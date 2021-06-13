В Москве отменили общегородской выпускной в Парке Горького

Власти Москвы объяснили, почему отменили общегородской выпускной в Парке Горького. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в Парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников», — рассказал собеседник агентства.

Отказ от проведения крупного массового мероприятия позволит сохранить здоровье детей и взрослых, подчеркнули в ведомстве. При этом школы могут организовать свои выпускные с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

У всех участников школьного праздника на входе будут измерять температуру, в помещениях установят обеззараживающие воздух устройства и дозаторы с антисептиком. Медицинские маски будут обязательны для выпускников и гостей праздника, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов. Рестораны, кафе, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения не будут принимать посетителей в ночное время с 23.00 до 6.00. Исключение составит обслуживание на вынос. Мэр города Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым 15 — 19 июня будут выходными днями.