Учительницу из США уволили за уроки мастурбации для первоклассников

Преподавательницу сексуального образования в элитной школе в американском городе Далтон уволили за проведение занятий с первоклассниками, на которых она рассказывала детям про мастурбацию, сообщает The New York Post.

Жюстин Анг Фонте, которая в мае проводила занятия для младшеклассников в школе Columbia Grammar & Prep School, более не будет работать в этом учебном заведении. Недовольство родителей вызвали занятия, на которых Фонте показывала детям карикатурные картинки, рассказывающие про мастурбацию у детей и подростков.

«На собраниях преподавателей и сотрудников на этой неделе Жюстин объявила о своем решении покинуть Далтон, чтобы сосредоточиться на своей работе в качестве независимого преподавателя в области здравоохранения. Она работала над достижением этой цели более года. Мы поддерживаем стремления Жюстин и с нетерпением ждем возможности отметить ее достижения по мере того, как учебный год подходит к концу», — написал директор школы Джим Бест в электронном письме родителям учеников.

Сам Джим Бест, проработавший в школе 16 лет, также уходит в отставку в следующем году.

Стоимость обучения в школе Columbia Grammar & Prep School составляет более $55 000 в год.