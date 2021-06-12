В Центре им. Гамалеи заявили, что в Москве могли появиться свои штаммы коронавируса

Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов не исключил появление новых специфических штаммов в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские, штаммы», — сказал он после церемония вручения госпремий в Кремле.

В столице, по последним данным, выявили 6 701 заражение коронавирусом за прошедший день, что стало максимумом с начала года. Всего инфекция подтвердилась у 1 227 013 жителей Москвы, из которых 20 838 умерли.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе были введены новые меры по коронавирусу. В частности 15-19 июня объявили выходными днями. Также с 13 по 20 июня не будут работать детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах и других общественных местах. Кроме того, ограничивается работа ночных заведений и ресторанов.