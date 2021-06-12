Стало известно о состоянии найденного на озере в Приморье ребенка

Главный врач Ханкайской центральной районной больницы Артур Ким рассказал о состоянии найденного на озере Ханка трехлетнего ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, при поступлении в больницу состояние ребенка было тяжелым, он находился в коме, за ночь ему стало лучше.

«По состоянию на 19:30 (12.30 мск) — незначительная температура. <...> Сидит, смотрит мультфильмы, ест сам. Состояние удовлетворительное», — заявил доктор.

Ранее сообщалось, что 10 июня семья их стрех человек вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка. Надувную лодку с оторванным мотором нашли в 7 км от места привала. В лодке находился ребенок в тяжелом состоянии с переохлаждением.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».