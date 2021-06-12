На Украине мужчина умер после падения с верхней полки в поезде

Мужчина умер спустя несколько часов после того, как он упал с верхней полки в поезде Рахов-Киев. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця»).

«Правоохранители и «Укрзализныця» выясняют причины смерти пассажира поезда Рахов-Киев. По предварительной информации, пассажир около трех ночи упал с верхней полки», — сказали в компании.

После падения мужчина сказал жене, что чувствует себя хорошо. Тем не менее, под утро ему стало плохо, из-за чего была вызвана скорая помощь на ближайшую станцию Фасов. Когда медики приехали на место, пассажир скончался. Полка в вагоне была оборудована ремнями безопасности, но мужчина не использовал их.

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