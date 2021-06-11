«Спутник Лайт» зарегистрировали в Монголии

Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи/РИА «Новости»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» прошла регистрацию для использования в Монголии, сообщает ТАСС со ссылкой на Российских фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» Министерством здравоохранения Монголии», — рассказали в РФПИ.

Ранее в Белоруссии зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

«Спутник Лайт» является первым компонентов вакцины «Спутник V».