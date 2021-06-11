«Спутник Лайт» зарегистрировали в Монголии
Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» прошла регистрацию для использования в Монголии, сообщает ТАСС со ссылкой на Российских фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» Министерством здравоохранения Монголии», — рассказали в РФПИ.
Ранее в Белоруссии зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт».
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
«Спутник Лайт» является первым компонентов вакцины «Спутник V».