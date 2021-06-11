Врач рассказала об онемении конечностей у переболевших коронавирусом

Менее 8% пациентов жалуются на онемение конечностей или снижение чувствительности после перенесенного коронавируса. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, онемение может быть связано со снижением питания нервных волокон в острый период болезни. Помимо этого, причиной наличия подобных клинических проявлений могут также быть сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет.

Ранее ученые выявили новое опасное последствие COVID-19. Исследователи из Бирмингемского университета определили, что антитела, вырабатываемые организмом после коронавируса, имеют черты, схожие с антителами, которые вызывают заболевание сердца и кожи.