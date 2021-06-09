Франция не будет требовать от вакцинированных туристов отрицательный ПЦР-тест

Вакцинированные граждане ЕС смогут въехать на территорию Франции не предъявляя отрицательный тест на коронавирус, говорится на сайте правительства страны.

С 9 июня поездки между Францией и другими странами будут возобновлены «с учетом эпидемиологической ситуации в третьей стране и того, прошли ли приезжающие вакцинацию».

В соответствии с этими факторами французское правительство поделила страны на три категории: зеленую, оранжевую и красную.

В «зеленую» группу попали страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Сингапур. Путешественникам из этих государств не понадобится ПЦР-тест.

Россия попала в «оранжевую» зону, где «вирус все еще распространяется, но ситуация находится под контролем». Чтобы попасть во Францию туристам из стран этой группы необходимо будет пройти вакцинацию и предъявить тест на коронавирус. Такая мера предусмотрена для граждан, которые привились не одобренным в Европе препаратом.