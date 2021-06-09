Новосибирский экс-полицейский предстанет перед судом за убийство друга-трансгендера

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела об убийстве полицейским своего друга-трансгендера. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, утром 5 октября 2020 года 22-летний житель села Бурмистрово в ходе конфликта задушил своего приятеля, после чего вывез тело из населенного пункта и скрыл. Тело 24-летнего пострадавшего с признаками насильственной смерти было найдено ночью 13 октября в 700 метрах от Бурмистрово.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что внешне жертва выглядела как девушка, но физически это был мужчина. Между обвиняемым и пострадавшим были отношения, однако в определенный момент произошел конфликт, который привел к убийству. Также собеседник агентства уточнил, что преступник отрубил палец у трупа, чтобы разблокировать его телефон в попытке отвести от себя подозрения.

Свою вину фигурант дела признал в полном объеме. В ближайшее время обвинительное заключение поступит в суд.

Ранее в региональном СК сообщали, что на допросе молодой человек пояснил, что конфликт с партнером у него возник якобы из-за оскорблений и унижений с его стороны.

Обвиняемый был уволен из органов МВД по отрицательным мотивам.