Во время стрельбы в Сочи, при которой погибли приставы, пострадал еще один человек

При стрельбе в Сочи, в районе Адлер, в результате которой погибли двое судебных приставов, пострадал еще один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Судебные приставы-исполнители, направленные Адлерский судом для выселения жителей дома №81 на улице Просвещения, были застрелены 60-летним главой семьи, который также ранил еще одного человека.

«Он произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья в приставов, а также мужчину, привлеченного к сносу. В результате государственным служащим были причинены огнестрельные ранения, от которых они скончались на месте. Третьему пострадавшему оказана медицинская помощь», — заявили в СК.

Стрелок сдался прибывшим сотрудникам полиции и полностью признал вину в убийстве двух судебных приставов.

Ранее в МВД назвали причину стрельбы по приставам в Сочи.