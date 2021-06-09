СМИ: в США решают, как быть с миллионами доз почти просроченной вакцины от коронавируса

Специалисты из США столкнулись с вопросом о том, как поступить с миллионами доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson — срок годности препарата истекает уже в июне, сообщает Wall Street Journal.

По данным источников издания, решение пытаются принять на уровне больниц, государственных департаментов здравоохранения и федерального правительства.

«Перспектива того, что так много доз будет потрачено впустую в США, когда развивающиеся страны отчаянно нуждаются в прививках, добавит давления на администрацию Байдена, чтобы она делилась. Но, по словам источников- участников кампании вакцинации, существует несколько практических решений, позволяющих быстро вводить их в США или своевременно распространять в зарубежных странах», — говорится в статье.

Пенсильвания, Западная Вирджиния, Оклахома, Огайо и Арканзас входят в число штатов, которые сообщают о проблеме. Издание уточняет, что одной из причин того, что вакцина не была своевременно использована стала приостановки ее распространения, объявленная в апреле. Мера была принята в связи с подозрением на риски тромбозов от прививок.

По данным WSJ, некоторые больницы и штаты заявляют, что у части вакцин от Pfizer и Moderna также истекает срок годности этим летом, но почти просроченные запасы пока в основном состоят из J&J.

В мае немецкие ученые установили проблему, из-за которой вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson могут приводить к образованию тромбов. Исследователи выразили мнение, что разработчики вакцин могут исправить ситуацию, доработав свои препараты и исключив такой побочный эффект.

Ранее сообщалось, что в Колумбии от коронавируса вакцинировали 110 мертвых человек. Также выяснилось, что в базах данных отсутствует информация о 3 260 300 введенных дозах вакцины.