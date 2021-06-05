В России за сутки выявили 9 145 случаев коронавируса, из которых 14,7% не имели симптомов. Об этом сообщил оперштаб.

Больше всего заражений подтвердились в Москве (2 897), Санкт-Петербурге (857) и Подмосковье (775). За прошедшие 24 часа также скончались 399 пациентов, еще 8 565 выздоровели. Таким образом, всего в России коронавирусом заразились 5 117 274 человека, зафиксировано 123 436 летальных исходов и 4 729 077 выздоровлений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа затягивает регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за коммерческих интересов. Глава государства также назвал чушью обвинения Запада в том, что Россия использует вакцину как геополитическое оружие. В то же время он подчеркнул, что российский препарат уже применяется в 66 странах, этого рынка России «достаточно».