«Это важный день»: Хайкин о получении норвежского паспорта

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин назвал важным получение норвежского гражданства. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Путь к сегодняшнему дню был долгим, спасибо всем, кто поддерживал меня на нем. Это важный день для меня и моей семьи», — сказал Хайкин.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

