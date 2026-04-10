Куренков после разговора с Путиным заявил, что Дагестану и Чечне окажут помощь

Глава МЧС Александр Куренков заявил журналистам, что президент РФ Владимир Путин сопереживает пострадавшим от стихии в Дагестане и Чечне, регионам окажут всю необходимую помощь. Его слова приводит РИА Новости.

«Мне сейчас звонил президент России. Он сопереживает вместе с чеченским и дагестанским народами. По поручению Владимира Владимировича Путина я хочу уверить весь чеченский народ и народ Дагестана, что помощь будет», — сказал он.

Куренков с главой Чечни Рамзаном Кадыровым побывал на площадке в Гудермесе, где строятся дома для семей, которые лишились крова в результате разгула стихии.

До этого стало известно, что молодого человека по имени Шамиль из Каспийска наградили выплатой в размере 5 млн рублей и квартирой за спасение 23 человек во время наводнения в Дагестане.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Ранее режим ЧС в Чечне и Дагестане повысили до федерального уровня.