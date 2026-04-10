Кульбит байкера в момент удара об авто попал на видео

В Карелии на видео сняли жесткое ДТП, в котором разбился байкер

В Петрозаводске байкер на скорости влетел в поворачивающий автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«В Петрозаводске мотоциклист жестко врезался в машину и улетел на капот. Сегодня, 10 апреля, в 10:13 мотоциклист ехал по улице Правды и врезался в машину, которая выезжала с улицы Володарского. От удара байкер улетел на капот и остался там лежать», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в машину, от удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. По данным канала, на место ДТП оперативно прибыли медики и сотрудники ДПС. В каком состоянии пострадавший байкер не сообщается.

До этого в Казани иномарка переехала мужчину, который лежал на проезжей части. Авария произошла накануне вечером на проспекте Ямашева. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, предварительно установлено, что около 22:30 водитель Renault не выбрал безопасную скорость и сбил мужчину, который лежал на дороге.

Ранее в в Ярославле BMW с людьми влетела в дерево.