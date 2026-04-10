Ученый заявил о реальности гигантских космических конструкций инопланетян

MNRAS: мегаструктуры инопланетян могут быть физически возможны
Гигантские космические конструкции, с помощью которых гипотетические цивилизации могли бы получать энергию звезд или даже перемещать их, могут быть реализуемы с точки зрения физики. К такому выводу пришел инженер-исследователь Колин МакИннес из Университета Глазго. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Речь идет о так называемых мегаструктурах — например, «звездных двигателях» и сферах Дайсона. Они давно обсуждаются в научной фантастике и астрономии как возможные проекты высокоразвитых цивилизаций.

Звездный двигатель — это огромная конструкция, способная использовать давление излучения звезды, чтобы менять ее орбиту и перемещать всю систему в космосе. Предполагается, что такие технологии могли бы спасти цивилизацию от космических катастроф.

Сфера Дайсона — это система из множества отражающих элементов, окружающих звезду и собирающих ее энергию. Теоретически она позволяет получать значительно больше энергии, чем любые планетарные источники.

До сих пор оставался открытым вопрос: могут ли такие конструкции существовать без постоянного управления или они неизбежно разрушатся под действием гравитации и излучения.

МакИннес показал, что в простейшем виде такие структуры действительно неустойчивы. Однако при определенной конфигурации они могут сохранять стабильность в течение очень долгого времени.

Например, звездный двигатель становится устойчивым, если основная масса сосредоточена в кольце, поддерживающем отражающую поверхность. А «пузырь» Дайсона может быть стабильным, если состоит из огромного числа легких элементов, образующих плотное облако, в котором гравитация и давление излучения уравновешивают друг друга.

Такие расчеты важны не только для теории. Если подобные конструкции существуют, они могут оставлять заметные следы — так называемые техносигнатуры.

По словам ученого, мегаструктуры могут создавать избыток инфракрасного излучения или необычные изменения в спектре звезды, что позволит искать их с помощью астрономических наблюдений.

Кроме того, автор допускает, что подобные объекты могут существовать даже без своих создателей — как «космические руины», пережившие цивилизации.

Исследование показывает, что идеи, ранее считавшиеся чистой фантастикой, в принципе не противоречат законам физики и могут помочь в поиске внеземного разума.

Ранее было названо количество потенциально обитаемых планет.

 
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году — что с ним не так и есть ли шанс не возвращаться к ударам
